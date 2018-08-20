国乒老帅祝贺许昕夺冠却被炮轰 雅典奥运会违规致使国乒丢金

近期，许昕状态神勇，连续夺得国际乒联巡回赛澳大利亚赛和保加利亚赛冠军，他的主管教练吴敬平昨天深夜微博祝贺却遭到网友不满，今早吴敬平再次回应，只是鼓励。

许昕保加利亚夺冠

澳大利亚公开赛许昕战胜队友刘丁硕获得男单冠军，昨晚结束的保加利亚公开赛又获得了男单和男双两项冠军。吴敬平微博送祝福：祝贺许昕在保加利亚公开赛上夺得双冠。连续两次在队友失利的情况下顶住压力夺得冠军，找到了在紧张的时候赢球的感觉！这种感觉真好！

这条微博引发网友不满，因为澳大利亚赛刘丁硕也守住了自己的半区，最终和许昕会师决赛。更有网友旧事重提，指出“在吴敬平指导眼里，国家队除了他的弟子其他人都是外国人吧……雅典奥运会违规录像研究王励勤，致使丢了男单奥运冠军，还在央视采访上洋洋得意。现在又吃相如此难看，难怪带不出大满贯，自己把人品都败光了，真是为老不尊，毫无雅量。”甚至还有人指出，许昕原本是秦志戬的弟子，但最终却是吴敬平“摘桃”。更有人提出，返聘回去的吴敬平几乎起不到太多作用。

吴敬平可能不会想到一夜之间微博就被攻陷，今天一早64岁老帅再来一条，回应网友质疑，并晒出了与许昕的聊天记录。

吴敬平全文：

昨天许昕夺冠后我发了一篇微博鼓励他。时间已很晚就没再关注，结果今天早上起来发现很多评论，各种难听的话都有。这是你们不了解教练员工作的方法的缘故。对于许昕来说，2020年奥运会是许昕夺取奥运会单打冠军的最后机会。奥运会比赛是非常残酷的，队内竞争也非常残酷。由于奥运会只有两个人参赛，最好的结局就是两人在决赛中相遇，如果有一人失利，另外一个人就必须克服一切困难拿下冠军。这对运动员的心理承受力和技战术能力要求非常高。由于许昕在前两站比赛打得不好，所以在澳大利亚公开赛前对许昕提出了必须夺冠的要求，没有退路。结果许昕很好地完成了任务。保加利亚公开赛前没有给许昕提要求，但在马龙输球后我抓住这个机会，给许昕提出了在队友失利后必须拿下冠军，把比赛当做是奥运会的预演，给他施加了压力。况且东京奥运会的主要对手日本队是放弃了亚运会，倾巢出动。因此许昕必须有所担当，锤炼自己的心理承受力，给日本队予以痛击，拿下冠军。结果许昕做到非常好，表现出了非常强烈的赢球渴望，在紧张的情况下赢得了胜利，这种感觉就是奥运会比赛时的感觉。我之所以鼓励许昕，并不是看重拿了冠军，公开赛冠军对中国队来说没有什么意义，我更注重的是许昕在两次比赛所表现出来的抗压能力和对胜利的渴望，这对许昕来讲是非常可贵的，也是想竞争奥运会单打资格必须具备的素质。所以请大家不要对昨天的微博过度解读，多从积极的角度去理解。

7月23日吴敬平和许昕聊到：“许昕，澳大利亚公开赛上必须有所表现，克服一切困难去夺取冠军，你已经没有退路，不然的话，很难赢得大家对你的信任，参加奥运会单打只能是自己的梦想。你必须对自己狠一点，不能给自己找借口。所以你这站必须把冠军拿下。加油。”许昕回复很简单“好”。

上周五，吴敬平又和许昕说：“许昕，昨天马龙输了，对你就是个考验，必须克服一切困难把冠军拿下。从奥运会角度出发，是必须要担当的，没有退路。只有这样，才有可能去抢单打名额。加油”许昕这次回复“好的”。

昨晚，吴敬平和许昕接着聊，吴敬平说“不错，两次只剩下你一个人的时候都顶住了。”许昕回复“紧张的时候赢球感觉真好”。吴敬平说：“就是要这样的感觉”。许昕回“是的，很舒服”

许昕夺冠之后晒出了自拍，并配文“哎…人不算丑吧？手也挺好看吧？这手还号称最有创造力的[摊手]再看看自拍[衰]啥也不说了 以后不自拍了行吗[跪了]还是别人照的好看[可爱]小妹妹举个牌更可爱”

无论谁站在东京奥运会的赛场上，其实代表的都是中国，大家还是理智一些为好。目前，上海队的教练张洋也已经到了国家队，至于后面的事情还是等实锤吧。

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