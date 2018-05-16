惠若琪母亲年轻照曝光！如今的妈妈惊艳众人，网友：简直一模一样

赛场上见到过“中国女排颜值担当”的惠若琪，相信不少观众都是相当好奇小惠家人是长得怎么样的？是不是漂亮的基因遗传到了她身上呢？

在4月的最后一天，27岁的惠若琪就和青梅竹马的杨臻博进行了大婚，当时她的这场婚礼也是邀请了王祖蓝、张常宁、郎平、潘晓婷等一众名人出席。

当时身穿白色婚纱的她，确实是一出场就惊艳众人。但在昨天晒出她妈妈年轻的照片的时候，才知道原来小惠的美完全是延续了她母亲的漂亮。

因为在昨天是小惠妈妈的生日，所以贴心的小惠不仅是回家为妈妈庆祝生活，也是在社交平台上写到：“祝妈妈生日快乐 哇哈哈 今天过生日的美女超级多哎 猜猜都有谁（图三老爸太有爱了，手动点个赞）”。

而且更重要的是，第一次晒出了她妈妈年轻时的照片。如果不说的话，可能不少球迷都觉得是小惠自己的照片，但其实不然，这是她妈妈年轻时的美照。

可以说，不管是从五官还是气质，都是一模一样，说不是亲生的都没人信啊！

网友纷纷直呼：想不到相当的妈妈原来是这么漂亮的，母女简直是一模一样，有木有......

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